Цей поїзд щоденно зможе перевозити до 500 пасажирів в обох напрямках. Залізничний пункт пропуску Рава-Руська не працював понад 20 років. Що зробили, щоб запустити новий маршрут до Варшави – читайте далі.

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Альтернативне сполучення з Варшавою

Рік тому уряд доручив Укрзалізниці відновити роботу українського прикордонного пункту.

Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова,

– зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Від кордону і до станції Рава-Руська прокладена колія європейського стандарту – 1 435 міліметрів. Окрему ділянку у понад 8 кілометрів відновила Укрзалізниця. Також зробили ремонт на вокзалі – так підготували до прийому пасажирів станцію "‎Рава-Руська".

Польська залізнична компанія SKPL отримала дозвіл від Польщі на виконання цього рейсу ще на початку літа. Маршрут побудували так: від станції Варшава Всходня до Гребенного на кордоні з Україною, а далі – до Рави-Руської на Львівщині.

Чи буде новий потяг Київ – Варшава?

Укрзалізниця очікує від польських колег погодження на запуск нового маршруту між Києвом і Варшавою. Цей потяг буде сформований із вагонів стандартного для України габариту.

Наприкінці весни цей поїзд успішно здійснив тестовий рейс до столиці Польщі. Регулярне курсування цього потяга дасть змогу збільшити кількість місць на маршруті вдвічі.

Раніше УЗ заблокувала 600 акаунтів перекупників, які розбирали квитки на польські потяги. Пасажири неодноразово скаржилися на шахрайство. Особливо на прямому рейсі до Варшави. Перекупники продавали підроблені документи, змінюючи у "‎фотошопі" ім'я пасажира в квитку.