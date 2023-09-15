Этот поезд ежедневно сможет перевозить до 500 пассажиров по обоим направлениям. Железнодорожный пункт пропуска Рава-Русская не работал более 20 лет. Что сделали, чтобы запустить новый маршрут в Варшаву – читайте дальше.

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Альтернативное сообщение с Варшавой

Год назад правительство поручило Укрзализныце возобновить работу украинского пограничного пункта.

Этот поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов,

– отметил глава правления Укрзализныци Евгений Лященко.

От границы и до станции Рава-Русская проложена колея европейского стандарта – 1 435 миллиметров. Отдельный участок более 8 километров восстановила Укрзализныця. Также сделали ремонт на вокзале – так подготовили к приему пассажиров станцию "Рава-Русская".

Польская железнодорожная компания SKPL получила разрешение от Польши на выполнение этого рейса еще в начале лета. Маршрут построили так: от станции Варшава Всходня до Гребенного на границе с Украиной, а дальше – до Равы-Русской во Львовской области.

Будет ли новый поезд Киев – Варшава?

Укрзализныця ожидает от польских коллег согласования на запуск нового маршрута между Киевом и Варшавой. Этот поезд будет сформирован из вагонов стандартного для Украины габарита.

В конце весны этот поезд успешно совершил тестовый рейс в столицу Польши. Регулярное курсирование этого поезда позволит увеличить количество мест на маршруте вдвое.

Раньше УЗ заблокировала 600 аккаунтов перекупщиков, которые разбирали билеты на польские поезда. Пассажиры неоднократно жаловались на мошенничество. Особенно на прямом рейсе в Варшаву. Перекупщики продавали пассажирам поддельные документы, меняя в "фотошопе" имя человека в билете.