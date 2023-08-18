Близько 20 пасажирів не допустили у потяги після ретельних перевірок, які тривали два тижні. Річ у тім, що вони придбали квитки у шахраїв-перекупників.
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Обвели круг пальця
Пасажири не змогли здійснити поїздку, адже їхні квитки були куплені на імена, які не збігалися з паспортами. Для цього шахраї використовують "фотошоп" і підробляють проїзні документи.
Це, як правило, імена спекулянтів, під якими ті завчасно викуповують квитки, а потім перепродають їх зі зміненим у фоторедакторі ім'ям (яке все одно проявиться у провідника при скануванні) або навіть без змін,
— пояснили в УЗ.
Таким чином перевізник за останній місяць зміг заблокувати понад 600 акаунтів, якими користувалися спекулянти для масового викупу квитків. Найчастіше вони обманювали пасажирів поїздів до Польщі.
Детальніше про шахрайські схеми дивіться у ролику:
Місця на поїзди в Польщу розбирають миттєво, але купити їх цілком реально, якщо планувати все завчасно. Щоб встигнути придбати квиток, потрібно знати:
- Де саме вони будуть продаватися (в додатку чи на сайті);
- Коли та о котрій годині починається продаж квитків (за 20 днів до рейсу);
- Коли в продаж потрапляють повернуті квитки (за 1 – 2 дні до відправлення).