"‎Укрзалізниця" працює над розширенням прямого сполучення між Києвом та Варшавою. Цей напрямок є таким популярним, що кількість запитів від пасажирів в 10 разів перевищує пропозицію місць.

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Чи збільшиться кількість квитків

Прямий потяг між столицями України та Польщі залишається найдефіцитнішим. Місць на цей напрямок так мало, тому що польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони міжнародного стандарту RIC з тримісними купе.

Цього разу тестовий потяг був сформований із 14 вагонів українського зразка і успішно проїхав із Києва до Варшави. Для цього "‎Укрзалізниця" провела переговори щодо сумісності вагонів із польською інфраструктурою. Вдалося отримати технічне підтвердження від польського регулятора і успішно запустити тестовий рейс.

Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони. Це дозволить у 2 – 3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями,

- заявив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Як купити квиток на потяг Київ – Варшава

Купити квиток на прямий потяг №67/68 Київ — Варшава доволі непросто. Місць бракує, а попит надзвичайно великий. Квитки на цей напрямок продаються з обмеженнями:

купити їх можна тільки в додатку "‎Укрзалізниці";

квитки стають доступними за 20 днів до дати рейсу;

квитки надходять у продаж щоранку о 8:00;

повернені пасажирами квитки також з'являються у системі о 8:00;

всі квитки іменні;

з одного облікового запису можна оформити не більше 4 квитків.

Такі заходи запроваджені для того, аби завадити шахраям і спростити доступ до квитків пасажирам. Адже були випадки, коли українці ставали жертвами людей, які перепродають квитки "з рук" чи в соціальних мережах.