Мережа спеціалізується на доставці готової їжі та продуктів. Wolt Market пропонує понад 1 000 позицій і обіцяє швидку доставку "до дверей" – не довше ніж протягом 30 хвилин від моменту замовлення.

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На думку Агати Політило, голови Wolt Polska, мережа зможе конкурувати з провідними на польському ринку супермаркетами завдяки якості та швидкості надання послуг.

До слова, перший магазин мережі уже відкрили на вулиці Львівській, що у Варшаві. Супермаркет працює з 8 ранку до 23 години вечора 7 днів на тиждень.

Вартість доставки становить 5,99 злотих за умови, що вказана адреса розташована у радіусі 1,5 кілометра від магазину. Замовлення на суму понад 150 злотих доставляють безкоштовно.

Нагадаємо, що у Польщі вирішили посилити обмеження щодо недільної торгівлі. Уряд виправив прогалину у законі, яка дозволяла супермаркетам відкриватись у вихідні.