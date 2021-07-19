У сейм внесли відповідний законопроєкт, який посилює вимоги та обмеження щодо можливості відкривати точки продажу у заборонені законодавством дні. Низка мереж супермаркетів змушена буде закрити свої відділення на передбачений законом час.

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За словами автора законопроєкту Януша Снядека, депутата від партії PiS, прогалину в законодавстві вирішили виправити після масового та "безпринципного" її використання низкою супермаркетів.

Буде введено обов'язок вести облік продаж, і відповідна інспекція вивчатиме реєстр. Якщо доходи від поштових послуг перевищуватимуть 50% загальної суми доходів, то лише тоді підприємства зможуть працювати у неділю,

– пояснив депутат.

Нагадаємо, що раніше неприбуткові поштові відділення, які дозволяли роботу у вихідні дні, відкрили у своїх магазинах мережі Kaufland, Biedronka, Intermarche та інші. Разом з тим, близько 40% жителів Польщі виступили проти того, аби магазини працювали у неділю.

До слова, закон, який передбачає заборону торгівлі у неділю, набув чинності ще 1 березня 2018 року. Він передбачає список торгових точок з 32 винятками. Заборона не поширюється, зокрема, на поштові відділення, кондитерські, заправні станції з паливом, квіткові магазини, газетні кіоски та кафе.

За порушення закону передбачений штраф від 1 000 до 100 000 злотих, а у разі повторного порушення – обмеження волі представників керівництва терміном до 3 років.