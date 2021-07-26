Сеть специализируется на доставке готовой еды и продуктов. Wolt Market предлагает более 1 000 позиций и обещает быструю доставку "до двери" – не дольше чем в течение 30 минут с момента заказа.

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По мнению Агаты Политыло, председателя Wolt Polska, сеть сможет конкурировать с ведущими на польском рынке супермаркетами благодаря качеству и скорости предоставления услуг.

К слову, первый магазин сети уже открыли на улице Львовской, что в Варшаве. Супермаркет работает с 8 утра до 23 часов вечера 7 дней в неделю.

Стоимость доставки составляет 5,99 злотых при условии, что указанный адрес находится в радиусе 1,5 километра от магазина. Заказы на сумму свыше 150 злотых доставляют бесплатно.

Напомним, что в Польше решили ужесточить ограничения по поводу воскресной торговли. Правительство исправило пробел в законе, который позволял супермаркетам открываться в выходные.