Щоб подорож минула вдало, варто завчасно все ретельно спланувати. Закордон 24 розповідає, які 5 лайфхаків суттєво полегшать життя.

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Загугліть місцеві закони

Звичайно є загальні правила, які діють у всіх цивілізованих країнах. Водночас, збираючись кудись у мандрівку, дізнайтеся про місцеві специфічні закони. До слова, на території Сардинії (Італія) можна заплатити 3 тисячі євро штрафу (понад 120 тисяч гривень) за милий сувенір у вигляді піску або камінчиків з місцевих пляжів. Тим часом на більшості пляжів Греції – заборонені шезлонги. Тим часом у Португалії можна втрапити у халепу, увімкнувши музику не в той час та не в тому місці.

Ознайомтеся з безпековою ситуацією

Плануючи мандрівку, ознайомтеся з безпековою ситуацією у країні та місті мрії. Іноді це може врятувати гаманець. Наприклад, якщо знати, що кишенькові злодії Парижа полюють на довірливих та неуважних туристів у самому серці міста – біля Ейфелевої вежі. Водночас в деяких випадках обережність може врятувати навіть життя. Зокрема, якщо знати, чому не варто їхати у Лос-Кабос у Мексиці.

Перевірте район, де бронюєте житло

Іноді буває так, що житло вирізняється ідеально розташованим: біля вокзалу, куди прибуває ваш потяг, або близько до центру. Водночас дуже важливо – перевірити район, аби не втрапити у найбільш кримінальну локацію того чи іншого міста.



Бути туристом – один з найкращих досвідів / Unsplash

Не діліться фото й відео у режимі реального часу

Якщо ви публікуватимете контент з відпочинку у режимі реального часу, ви розсекретите своє місцеперебування. У деяких випадках це може бути небезпечно.

Вивчіть декілька слів місцевою мовою

Мовиться про слова привітання, прощання, подяки та елементарні фрази на кшталт "принесіть рахунок, будь ласка". Цим ви приємно здивуєте місцевих та покращите їхнє ставлення до вас.