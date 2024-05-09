Саме Лос-Кабос є одним з найпопулярніших курортів Мексики. Сюди щороку з'їжджаються мільйони туристів з різних куточків світу. Однак, плануючи свою відпустку у райській місцині, варто зауважити: звідти можна не повернутися.

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Попри добре розвинуту туристичну інфраструктуру та яскраве нічне життя, Лос-Кабос – дуже небезпечне місце. Показник убивств там – один з найбільших у світі. На на 100 000 людей там фіксують 111,3 смертей. Щороку у Лос-Кабосі вбивають 300 людей.

Рівень насилля у місті – досі високий. Зокрема, значна частина злочинів – пов'язана з наркозлочинами, а також – міжгруповими конфліктами. Водночас наразі туристів це не лякає. Рівень відвідування Лос-Кабос не зменшується.



Лос-Кабос, попри все, приваблює туристів / Unsplash

Щоб хоч якось убезпечити туристів, влада пішла на безпрецедентний крок. У Лос-Кабос запровадили спеціальну туристичну поліцію. Окрім того, у районах, де відпочивають мандрівники, суттєво посилили заходи безпеки. Водночас туристів просять не ризикувати власною безпекою й розглянути інші варіанти для відпочинку. Зокрема, й на території Мексики.