Чтобы путешествие прошло удачно, стоит заранее все тщательно спланировать. Закордон 24 рассказывает, какие 5 лайфхаков существенно облегчат жизнь.
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Загуглите местные законы
Конечно есть общие правила, которые действуют во всех цивилизованных странах. В то же время, собираясь куда-то в путешествие, узнайте о местных специфических законах. К слову, на территории Сардинии (Италия) можно заплатить 3 тысячи евро штрафа (более 120 тысяч гривен) за милый сувенир в виде песка или камешков с местных пляжей. Между тем на большинстве пляжей Греции – запрещены шезлонги. Тем временем в Португалии можно попасть в беду, включив музыку не в то время и не в том месте.
Ознакомьтесь с ситуацией безопасности
Планируя путешествие, ознакомьтесь с ситуацией безопасности в стране и городе мечты. Иногда это может спасти кошелек. Например, если знать, что карманники Парижа охотятся на доверчивых и невнимательных туристов в самом сердце города – возле Эйфелевой башни. В то же время в некоторых случаях осторожность может спасти даже жизнь. В частности, если знать, почему не стоит ехать в Лос-Кабос в Мексике.
Проверьте район, где бронируете жилье
Иногда бывает так, что жилье отличается идеально расположенным: возле вокзала, куда прибывает ваш поезд, или близко к центру. В то же время очень важно – проверить район, чтобы не попасть в наиболее криминальную локацию того или иного города.
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Не делитесь фото и видео в режиме реального времени
Если вы будете публиковать контент с отдыха в режиме реального времени, вы рассекретите свое местонахождение. В некоторых случаях это может быть опасно.
Выучите несколько слов на местном языке
Говорится о словах приветствия, прощания, благодарности и элементарные фразы вроде "принесите счет, пожалуйста". Этим вы приятно удивите местных и улучшите их отношение к вам.