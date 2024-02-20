Все через 35-годинний страйк робітників, що розпочнеться 19 лютого о 20:00 і триватиме до 7:00 21 лютого.

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Lufthansa скасував 90% рейсів через страйк

У відповідь на страйк Lufthansa змушена скасувати 90% своїх рейсів, що дорівнює приблизно 900 перельотам. Так, більш як 200 тисяч пасажирів постраждають від скасування рейсів цього тижня.

Через страйк ми наразі припускаємо, що лише 10 – 20% програми польотів Lufthansa Airline може бути виконано, особливо 20 лютого. Пасажири, які постраждали від скасування рейсів через страйк Verdi, будуть проінформовані електронною поштою або через додаток Lufthansa,

– попередила авіакомпанія.

Зазнають впливу кілька великих аеропортів Німеччини, зокрема:

Франкфурт,

Мюнхен,

Гамбург,

Берлін,

Кельн,

Дюссельдорф,

Штутгарт.

Особи, які постраждали від скасування рейсу, матимуть можливість перебронювати свій рейс без додаткових витрат. Також для зручності пасажирів, які подорожують внутрішніми рейсами, буде надано безплатний квиток на потяг Deutsche Bahn.

В Німеччині найбільший авіаперевізник скасував майже усі рейси / Фото Unsplash

У Франції масово скасовують потяги

Нещодавно тисячі залізничних диспетчерів, які працюють у SNCF (Французька залізниця), провели страйк. Подія є результатом суперечки щодо заробітної плати і, як очікувалося, порушила плани подорожей мільйонів пасажирів.

Половину запланованих високошвидкісних експресів TGV і міжміських сполучень було скасовано. На повільніші потяги лоукост-бренду Ouigo, а також місцеві та регіональні сполучення протест не вплинув.

Страйки проходили з 20:00 четверга, 15 лютого, до 8:00 понеділка, 19 лютого. У SNCF попередили пасажирів далекого сполучення, що рух поїздів буде серйозно порушено. Громадян просили по можливості відкласти поїздку.