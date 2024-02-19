Половину запланованих високошвидкісних експресів TGV і міжміських сполучень було скасовано. На повільніші потяги лоукост-бренду Ouigo, а також місцеві та регіональні сполучення протест не вплинув.

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У Франції масово скасовують потяги

Страйки проходили з 20:00 четверга, 15 лютого, до 8:00 понеділка, 19 лютого. У SNCF попередили пасажирів далекого сполучення, що рух поїздів буде серйозно порушено. Громадян просили по можливості відкласти поїздку.

Зазначається, що зазвичай експреси TGV перевозять понад 2 мільйони пасажирів на день. Кількість бронювань на вихідні, які збігаються з піком подорожі для багатьох французьких сімей, була ще більшою.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь розкритикував план страйку, заявивши, що "працювати – це обов'язок". Він також сказав журналістам, що страйки на залізницях у святкові дні стають "свого роду звичкою".

Залізничники під час попереднього страйку у Франції / Фото Саймон Колдер

Страйки в Європі продовжуються і в лютому

Страйки є регулярним явищем у Європі, оскільки працівники відмовляються від своєї праці та борються за вищу зарплату. Такі події іноді плануються на місяці вперед, а інші оголошуються в останню хвилину.

Тому завжди варто перевірити перед поїздкою, чи не плануються страйки працівників у країні. Профспілки працівників у Великій Британії, Німеччині та Франції оголосили нові дати. Де та коли будуть страйки у лютому – дізнайтеся далі!

Польські фермери протестують проти українських перевізників на залізниці

Раніше попереджали, що з 18 лютого буде заблоковано рух у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на українсько-польському кордоні. Наразі на цій ділянці зібралося близько 1 тисячі фермерів.

Польські фермери почали активну блокаду залізниці. В руках вони тримають плакати з образливими написами.

За попередньою інформацією, через страйк черга вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську становить приблизно 15 кілометрів. Водночас поки що рух поїздів відбувається у штатному режимі.