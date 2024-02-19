Мабуть, кожен з нас опинявся у ситуації, коли літак ще не встиг приземлитися, а біля виходу – вже "затор". Бо хтось з пасажирів вирішив першим вибігти з салону з такою швидкістю, наче позаду все горить.

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Як пілот помстився пасажирці

У мережі завірусилася історія, яка трапилася після 8-годинного перельоту. Одна з пасажирок вирішила, що саме вона має вийти першою з літака. Не встиг він приземлитися, як жінка відщепнула пасок безпеки, схопила ручну поклажу й кинулася до виходу.

Втомлені тривалим польотом люди мовчали. Лише дивилися на нахабну пасажирку з осудом. Тим часом екіпаж закликав жінку повернутися на своє місце, бо стояти на цьому етапі приземлення – ще небезпечно. Водночас пасажирка не звернула на застороги жодної уваги.

Аж раптом пілот заявив, що на борту перебуває дуже важливий гість, якого має привітати весь салон. Весь час, доки тривало приземлення, пасажирка була змушена стояти. А коли нарешті пілот зайшов до салону, він попросив жінку відійти трішки назад, а тоді – ще трішки. Так вона задкувала, аж доки не дійшла до кінця салону. Зрештою, пасажирка була змушена сісти на місце 42C. Тоді пілот по рації наголосив, що хотів би привітати спеціальну гостю, яка розташувалася на місці 42C.

Пасажири почали гучно аплодувати. Тим часом жінка присоромлено мовчала.