Все из-за 35-часовой забастовки рабочих, которая начнется 19 февраля в 20:00 и продлится до 7:00 21 февраля.
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Lufthansa отменил 90% рейсов из-за забастовки
В ответ на забастовку Lufthansa вынуждена отменить 90% своих рейсов, что равняется примерно 900 перелетам. Так, более 200 тысяч пассажиров пострадают от отмены рейсов на этой неделе.
Из-за забастовки мы пока предполагаем, что только 10 – 20% программы полетов Lufthansa Airline может быть выполнено, особенно 20 февраля. Пассажиры, которые пострадали от отмены рейсов из-за забастовки Verdi, будут проинформированы по электронной почте или через приложение Lufthansa,
– предупредила авиакомпания.
Пострадают несколько крупных аэропортов Германии, в частности:
- Франкфурт,
- Мюнхен,
- Гамбург,
- Берлин,
- Кельн,
- Дюссельдорф,
- Штутгарт.
Лица, которые пострадали от отмены рейса, будут иметь возможность перебронировать свой рейс без дополнительных затрат. Также для удобства пассажиров, путешествующих внутренними рейсами, будет предоставлен бесплатный билет на поезд Deutsche Bahn.
В Германии крупнейший авиаперевозчик отменил почти все рейсы / Фото Unsplash
Во Франции массово отменяют поезда
Недавно тысячи железнодорожных диспетчеров, работающих в SNCF (Французская железная дорога), провели забастовку. Событие является результатом спора по заработной плате и, как ожидалось, нарушила планы путешествий миллионов пассажиров.
Половина запланированных высокоскоростных экспрессов TGV и междугородних сообщений была отменена. На медленные поезда лоукост-бренда Ouigo, а также местные и региональные сообщения протест не повлиял.
Забастовки проходили с 20:00 четверга, 15 февраля, до 8:00 понедельника, 19 февраля. В SNCF предупредили пассажиров дальнего сообщения, что движение поездов будет серьезно нарушено. Граждан просили по возможности отложить поездку.