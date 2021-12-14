Досвід інших країн свідчить про те, що скорочення робочих днів у тижні позитивно впливає, зокрема, на продуктивність працівників. Мовиться, наприклад, про приклад Ісландії.

Важливо Все, що треба знати про номер PESEL в Польщі: розповідає експертка з питань легалізації

За інформацією Організації економічного співробітництва та розвитку, у 2020 році середньостатистичний працівник у Польщі відпрацював 1766 годин. Вище над нею у відповідному переліку ще США (1767 годин), Хорватія (1834 години) та Росія (1874 години).

Зверніть увагу! У Польщі почнуть видавати лікарняні тим, хто скаржиться на професійне вигорання. Такі документи можуть почати оформляти вже у 2022 році.

Що думають поляки

Агентство з працевлаштування Personnel Service нещодавно провело важливе дослідження. Згідно з його результатами 68% працівників підтримують введення 4-денного робочого тижня. Вони вважають, що такі зміни матимуть позитивний ефект для їхнього здоров'я.

Серед молоді, віком від 25 до 34 років, прихильників такої ідеї понад половина – 53% . Серед тих, кому від 35 до 44 років, таких дещо менше: 45% опитаних.

. Серед тих, кому від 35 до 44 років, таких дещо менше: опитаних. Серед тих, хто виступає проти (17%) – переважно працівники, яким понад 55 років. Кожен четвертий переконаний, що між скороченням робочого тижня та здоров'ям працівників немає зв'язку.

Які ще закономірності помітили

Працівники із базовою освітою менше підтримують цю ідею (тільки 30%). Натомість серед тих, хто здобув вищу та середню освіти, 43% виступають за скорочення робочого тижня. Прихильниками такого рішення є переважно працівники великих компаній: кожен другий там висловився "за". Натомість у маленьких фірмах цього прагнуть тільки 31% працівників. А ось не підтримали ідею й ті, хто має свій власний бізнес – серед них таких є 40%.