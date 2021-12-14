Опыт других стран свидетельствует о том, что сокращение рабочих дней в неделе оказывает положительное влияние, в частности, на производительность работников. Речь, например, о примере Исландии.

Важно Все, что нужно знать о номере PESEL в Польше: рассказывает эксперт по вопросам легализации

По информации Организации экономического сотрудничества и развития, в 2020 году среднестатистический работник в Польше отработал 1766 часов. Выше над ней в соответствующем списке еще США (1767 часов), Хорватия (1834 часа) и Россия (1874 часа).

Обратите внимание! В Польше начнут выдавать больничные тем, кто жалуется на профессиональное выгорание. Такие документы могут начать оформлять уже в 2022 году.

Что думают поляки

Агентство по трудоустройству Personnel Service провело недавно важное исследование. Согласно его результатам, 68% работников поддерживают введение 4-дневной рабочей недели. Они считают, что такие изменения будут иметь положительный эффект для их здоровья.

Среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет сторонников такой идеи более половины – 53% . Среди тех, кому от 35 до 44 лет, несколько меньше: 45% опрошенных.

. Среди тех, кому от 35 до 44 лет, несколько меньше: опрошенных. Среди выступающих против (17%) – преимущественно работники старше 55 лет. Каждый четвертый уверен, что между сокращением рабочей недели и здоровьем работников нет связи.

Какие еще закономерности заметили

Сотрудники с базовым образованием меньше поддерживают эту идею (только 30%). Зато среди тех, кто получил высшее и среднее образование, 43% выступают за сокращение рабочей недели. Сторонниками такого решения являются преимущественно работники крупных компаний: каждый второй там высказался за. В маленьких фирмах этого стремятся только 31% работников. А вот не поддержали идею те, кто имеет свой собственный бизнес – среди них таких 40%.