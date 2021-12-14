Опыт других стран свидетельствует о том, что сокращение рабочих дней в неделе оказывает положительное влияние, в частности, на производительность работников. Речь, например, о примере Исландии.
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По информации Организации экономического сотрудничества и развития, в 2020 году среднестатистический работник в Польше отработал 1766 часов. Выше над ней в соответствующем списке еще США (1767 часов), Хорватия (1834 часа) и Россия (1874 часа).
Что думают поляки
Агентство по трудоустройству Personnel Service провело недавно важное исследование. Согласно его результатам, 68% работников поддерживают введение 4-дневной рабочей недели. Они считают, что такие изменения будут иметь положительный эффект для их здоровья.
- Среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет сторонников такой идеи более половины – 53%. Среди тех, кому от 35 до 44 лет, несколько меньше: 45% опрошенных.
- Среди выступающих против (17%) – преимущественно работники старше 55 лет. Каждый четвертый уверен, что между сокращением рабочей недели и здоровьем работников нет связи.
Какие еще закономерности заметили
Сотрудники с базовым образованием меньше поддерживают эту идею (только 30%). Зато среди тех, кто получил высшее и среднее образование, 43% выступают за сокращение рабочей недели. Сторонниками такого решения являются преимущественно работники крупных компаний: каждый второй там высказался за. В маленьких фирмах этого стремятся только 31% работников. А вот не поддержали идею те, кто имеет свой собственный бизнес – среди них таких 40%.