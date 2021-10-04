Раніше вигорання вважалося професійним синдромом. Тепер цей стан офіційно визнали захворюванням згідно з Міжнародною класифікацією хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям.
До теми У Польщі запровадять додаткові перевірки при оформленні лікарняного
Відповідно лікарі зможуть видавати лікарняний лист (L4) тим, хто скаржиться на вигорання, пов'язане з роботою – wypalenie zawodowe. Всі виплати будуть проведені за встановленими процедурами.
За інформацією Управління соціального страхування, у період з січня по травень 2021 року працівники в Польщі отримували L4 загалом на 116,3 мільйонів днів. За цей час держава виплатила їм допомогу в розмірі 11,2 мільярда злотих.
Емоційне вигорання: що ще варто знати
Вперше про проблему емоційного вигорання заговорили ще у 1970-х роках. Саме психолог Герберт Фройденбергер зі США запровадив відповідний термін. Він виокремив такі його симптоми:
- виснаження;
- втома;
- часті головні болі та шлунково-кишкові розлади;
- безсоння та задишка;
- розчарування;
- злість;
- підозріле ставлення;
- почуття всемогутності чи надмірної впевненості;
- надмірне вживання транквілізаторів та барбітуратів;
- цинізм та ознаки депресії.
Як подолати емоційне вигорання: дивіться відео 24 каналу