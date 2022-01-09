У польському місті появляться нові електричні автобуси: що відомо

Нові електробуси будуть курсувати вулицями Кракова. Таких планують закупити близько 100 штук.

Це будуть сучасні та зручні транспортні засоби. Появляться вони у місті з наступного року.

Цікаво Мигдальний пиріг і дивні надписи на дверях: як проводять 6 січня в Польщі

Детальніше про появу нових електробусів у Кракові

Конкурс на закупівлю оголосять ще цього року. Проте, виїдуть на вулиці міста електробуси у 2023 році. Міське комунікаційне підприємство також придбає станції для зарядки.

Нові електричні автобуси будуть оснащені спеціальним механізмом, що дозволить безперешкодно користуватися транспортним засобом людям з інвалідністю та батькам, які подорожують з дітьми у візках. Для зручності автобуси матимуть низьку підлогу. Додатково для людей з вадами зору інсталюють систему голосового оголошення зупинок.

Крім того, у салонах будуть кондиціонери та USB-порти для зарядки електронних пристроїв.

Загальна вартість транспортних засобів та їхньої інфраструктури становить майже 42 мільйони злотих.