Это будут современные и удобные средства. Появятся они в городе со следующего года.

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Подробнее о появлении новых электробусов в Кракове

Конкурс на закупку объявят еще в этом году. Тем не менее выедут на улицы города электробусы в 2023 году . Городское коммуникационное предприятие также приобретет зарядные станции.

Новые электрические автобусы будут оснащены специальным механизмом, позволяющим беспрепятственно пользоваться транспортным средством людям с инвалидностью и родителям, путешествующим с детьми в колясках. Для удобства автобусы будут иметь низкий пол. Дополнительно для людей с недостатками зрения установят систему голосового объявления остановок.

Кроме того, в салонах будут кондиционеры и USB-порты для зарядки электронных устройств.

Общая стоимость транспортных средств и их инфраструктуры составляет около 42 миллионов злотых .