Це будуть сучасні та зручні транспортні засоби. Появляться вони у місті з наступного року.
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Детальніше про появу нових електробусів у Кракові
Конкурс на закупівлю оголосять ще цього року. Проте, виїдуть на вулиці міста електробуси у 2023 році. Міське комунікаційне підприємство також придбає станції для зарядки.
Нові електричні автобуси будуть оснащені спеціальним механізмом, що дозволить безперешкодно користуватися транспортним засобом людям з інвалідністю та батькам, які подорожують з дітьми у візках. Для зручності автобуси матимуть низьку підлогу. Додатково для людей з вадами зору інсталюють систему голосового оголошення зупинок.
Крім того, у салонах будуть кондиціонери та USB-порти для зарядки електронних пристроїв.
Загальна вартість транспортних засобів та їхньої інфраструктури становить майже 42 мільйони злотих.