Як розповісти про свої музичні вподобання польською мовою: 50 корисних тематичних слів

Сьогодні музика є невіддільною частиною нашого життя. Ми займаємося нею професійно, відкриваємо для себе все нові стилі та звучання, слухаємо вдома чи чуємо в торговому центрі.

А ще музика – це одна з вічних тем. Говорити про свої музичні вподобання – цікаво, оскільки у всіх різні смаки і можна дізнатися для себе багато нового. І аби ви могли підтримати бесіду про музику польською мовою, підготували невелику тематичну добірку слів та виразів.

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Загальні польські вислови на тему музики

музика – muzyka

пісня – piosenka

композитор – kompozytor

ноти – nuty

співак – śpiewak

хор – chór

музикант – muzykant

гурт – zespół

оркестр – orkiestra

концерт – koncert

мікрофон – mikrofon

альбом – płyta

хіт – przebój

кліп – teledysk.

Назви музичних інструментів польською мовою

музичні інструменти – instrumenty muzyczne

клавішні – klawiszowe

струнні – strunowe

ударні – perkusyjne

духові – dęte

фортепіано – fortepian

синтезатор – syntezator

акордеон – akordeon

акустична гітара – gitara akustyczna

електрогітара – gitara elektryczna

укулеле – ukulele

скрипка – skrzypce

віолончель – wiolonczela

контрабас – kontrabas

ударна установка – zestaw perkusyjny

барабанні палички – pałki perkusyjne

цимбали – cymbały

саксофон – saksofon

губна гармоніка – harmonijka ustna.

Як називаються музичні стилі у польській мові

класична музика – klasyczna

альтернативна музика – alternatywna

інді-музика – indie

поп – pop

рок-н-рол – rock`n`roll

рок rock

метал – metal

панк – punk

реп – rap

хіп-хоп – hip-hop

фольк – folk

кантрі – country

соул – soul

джаз – jazz

блюз – blues

реггі – reggae

фанк – funk.

Тож тепер ви зможете поділитися за кордоном своїми музичними вподобаннями та розповісти про них своїм польським друзям. До слова, раніше ми розповідали, як говорити про хобі польською мовою.