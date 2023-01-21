Як розповісти про свої музичні вподобання польською мовою: 50 корисних тематичних слів
21 січня 2023, 12:27Читать новость на русском
Сьогодні музика є невіддільною частиною нашого життя. Ми займаємося нею професійно, відкриваємо для себе все нові стилі та звучання, слухаємо вдома чи чуємо в торговому центрі.
А ще музика – це одна з вічних тем. Говорити про свої музичні вподобання – цікаво, оскільки у всіх різні смаки і можна дізнатися для себе багато нового. І аби ви могли підтримати бесіду про музику польською мовою, підготували невелику тематичну добірку слів та виразів.
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Загальні польські вислови на тему музики
- музика – muzyka
- пісня – piosenka
- композитор – kompozytor
- ноти – nuty
- співак – śpiewak
- хор – chór
- музикант – muzykant
- гурт – zespół
- оркестр – orkiestra
- концерт – koncert
- мікрофон – mikrofon
- альбом – płyta
- хіт – przebój
- кліп – teledysk.
Назви музичних інструментів польською мовою
- музичні інструменти – instrumenty muzyczne
- клавішні – klawiszowe
- струнні – strunowe
- ударні – perkusyjne
- духові – dęte
- фортепіано – fortepian
- синтезатор – syntezator
- акордеон – akordeon
- акустична гітара – gitara akustyczna
- електрогітара – gitara elektryczna
- укулеле – ukulele
- скрипка – skrzypce
- віолончель – wiolonczela
- контрабас – kontrabas
- ударна установка – zestaw perkusyjny
- барабанні палички – pałki perkusyjne
- цимбали – cymbały
- саксофон – saksofon
- губна гармоніка – harmonijka ustna.
Як називаються музичні стилі у польській мові
- класична музика – klasyczna
- альтернативна музика – alternatywna
- інді-музика – indie
- поп – pop
- рок-н-рол – rock`n`roll
- рок rock
- метал – metal
- панк – punk
- реп – rap
- хіп-хоп – hip-hop
- фольк – folk
- кантрі – country
- соул – soul
- джаз – jazz
- блюз – blues
- реггі – reggae
- фанк – funk.
Тож тепер ви зможете поділитися за кордоном своїми музичними вподобаннями та розповісти про них своїм польським друзям. До слова, раніше ми розповідали, як говорити про хобі польською мовою.