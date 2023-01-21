А ще музика – це одна з вічних тем. Говорити про свої музичні вподобання – цікаво, оскільки у всіх різні смаки і можна дізнатися для себе багато нового. І аби ви могли підтримати бесіду про музику польською мовою, підготували невелику тематичну добірку слів та виразів.

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Загальні польські вислови на тему музики

  • музика – muzyka
  • пісня – piosenka
  • композитор – kompozytor
  • ноти – nuty
  • співак – śpiewak
  • хор – chór
  • музикант – muzykant
  • гурт – zespół
  • оркестр – orkiestra
  • концерт – koncert
  • мікрофон – mikrofon
  • альбом – płyta
  • хіт – przebój
  • кліп – teledysk.

Назви музичних інструментів польською мовою

  • музичні інструменти – instrumenty muzyczne
  • клавішні – klawiszowe
  • струнні – strunowe
  • ударні – perkusyjne
  • духові – dęte
  • фортепіано – fortepian
  • синтезатор – syntezator
  • акордеон – akordeon
  • акустична гітара – gitara akustyczna
  • електрогітара – gitara elektryczna
  • укулеле – ukulele
  • скрипка – skrzypce
  • віолончель – wiolonczela
  • контрабас – kontrabas
  • ударна установка – zestaw perkusyjny
  • барабанні палички – pałki perkusyjne
  • цимбали – cymbały
  • саксофон – saksofon
  • губна гармоніка – harmonijka ustna.

Як називаються музичні стилі у польській мові

  • класична музика – klasyczna
  • альтернативна музика – alternatywna
  • інді-музика – indie
  • поп – pop
  • рок-н-рол – rock`n`roll
  • рок rock
  • метал – metal
  • панк – punk
  • реп – rap
  • хіп-хоп – hip-hop
  • фольк – folk
  • кантрі – country
  • соул – soul
  • джаз – jazz
  • блюз – blues
  • реггі – reggae
  • фанк – funk.

Тож тепер ви зможете поділитися за кордоном своїми музичними вподобаннями та розповісти про них своїм польським друзям. До слова, раніше ми розповідали, як говорити про хобі польською мовою.