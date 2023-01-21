А еще музыка – это одна из вечных тем. Говорить о своих музыкальных предпочтениях – интересно, поскольку у всех разные вкусы и можно узнать для себя много нового. И чтобы вы могли поддержать беседу о музыке на польском языке, подготовили небольшую тематическую подборку слов и выражений.

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Общие польские изречения на тему музыки

  • музыка – muzyka
  • песня – piosenka
  • композитор – kompozytor
  • ноты – nuty
  • певец – śpiewak
  • хор – chór
  • музыкант – muzykant
  • группа – zespół
  • оркестр – orkiestra
  • концерт – koncert
  • микрофон – mikrofon
  • альбом – płyta
  • хит – przebój
  • клип – teledysk.

Названия музыкальных инструментов на польском языке

  • музыкальные инструменты – instrumenty muzyczne
  • клавишные – klawiszowe
  • струнные – strunowe
  • ударные – perkusyjne
  • духовые – detete
  • фортепиано – fortepian
  • синтезатор – syntezator
  • аккордеон – akordeon
  • акустическая гитара – gitara akustyczna
  • электрогитара – gitara elektryczna
  • укулеле – ukulele
  • скрипка – skrzypce
  • виолончель – wiolonczela
  • контрабас – kontrabas
  • ударная установка – zestaw perkusyjny
  • барабанные палочки – pałki perkusyjne
  • цимбалы – cymbały
  • саксофон – saksofon
  • губная гармоника – harmonijka ustna.

Как называются музыкальные стили в польском языке

  • классическая музыка – klasyczna
  • альтернативная музыка – alternatywna
  • инди-музыка – indie
  • поп – pop
  • рок-н-ролл – rock`n`roll
  • рок rock
  • металл – metal
  • панк – punk
  • рэп – rap
  • хип-хоп – hip-hop
  • фольк – folk
  • кантри – country
  • соул – soul
  • джаз – jazz
  • блюз – blues
  • регги – reggae
  • фанк – funk.

Теперь вы сможете поделиться за границей своими музыкальными предпочтениями и рассказать о них своим польским друзьям. К слову, раньше мы рассказывали, как говорить о хобби на польском языке.