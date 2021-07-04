Польські слова з неочікуваним перекладом: цікава добірка міжмовних омонімів
Джерело:UAinKrakow
Міжмовні омоніми – це слова, які звучать схоже у різних мовах, але позначають зовсім відмінні речі та явища. Часто вони можуть збити з пантелику або ж навіть створити курйозну ситуацію.
Особливу увагу слід звернути на омоніми в українській та польській мовах, адже спільне слов'янське походження не минуло безслідно. Тут подібних за звучанням слів є дуже багато, однак вживають їх не завжди на позначення одного й того ж.
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Добірка міжмовних омонімів
- Woń – запах; сморід – smród.
- Urok – чарівність, шарм; урок – lekcja.
- Duma – гордість; думка – myśl.
- Pojazd – транспортний засіб; потяг – pociąg.
- Awans – підвищення; аванс – zaliczka.
- Pensja – заробітня плата; пенсія – emerytura.
- Magazyn – склад; магазин – sklep.
- Zakon – чернечий орден; закон – prawo, ustawa.
- Skoro – якщо; скоро – niedługo, niebawem, wkrótce.
- Naszyjnik – намисто або ж кулон; нашийник – obroża.
Окрім цього, слід знати, що дієслово ruchać się – це, насправді, відповідник вульгаризму на позначення статевого акту, а spuścić się – не "спускатись", а еякулювати (досягти оргазму).
Саме тому про міжмовні омоніми не можна забувати, щоб не потрапити у незручну ситуацію чи не образити іншу людину.