Перебуваючи за кордоном, українцям часто доводиться звертатись у місцеві банки – відкривати власні рахунки, брати кредити чи класти гроші на депозит. Закордон 24 за підтримки партнера TransferGo розповідає про банківські системи Польщі та Німеччини, щоб кожен зміг обрати фінансову установу, яка йому найбільше підходить.

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Банки у Польщі

Динамічний розвиток фінансового сектору забезпечує більшу частину грошового потоку всередині Польщі. Національний банк Польщі (польський Народний банк) виконує обов’язки головної фінансової установи і займається видачею ліцензій кредитним організаціям, випуском національної валюти та відповідає за зберігання валютних резервів республіки.

Narodowy Bank Polski є головною фінансовою установою Польщі / Фото ekantor.pl

Польща є однією з кращих країн для власників бізнесу, зокрема, завдяки стабільності банківської системи. Фінансовий ринок країни представлений як локальними, так і закордонними банками, більшість яких походить з Німеччини.

Лідером на фінансовому ринку Польщі залишається найстаріший банк PKO. Він не тільки займає перші сходинки у рейтингах, але і є державним. Серед інших, комерційних банків, популярними також можна назвати:

Pekao;

mBank:

BZ WBK;

Raiffeisen;

Millennium.

Кожен з цих банків може похвалитись інноваційними методами обслуговування, значною клієнтською базою, зручним інтернет-банкінгом та широким спектром послуг.

Який банк обрати українцю

У виборі польського банку українцям слід звертати увагу передусім на три головних аспекти:

можливість дистанційного обслуговування, інтернет-банкінг та інновативність;

можливість відкриття рахунку для іноземців – не всі банки обслуговують нерезидентів республіки;

чи підтримує банк платежі BLIK, які стають все більш популярними у безготівкових розрахунках всередині країни, адже за допомогою коду BLIK можна розрахуватися у магазині або транспорті, зняти готівку тощо.

Компанія TransferGo, міжнародний сервіс грошових онлайн-переказів, вирішила провести опитування серед своїх користувачів у Польщі, щоб дізнатися, які банки обирають наші співвітчизники, які працюють у сусідній республіці.

В анкеті 10 000 українців запитали, клієнтами яких банків вони є. 50% респондентів вказали, що користуються послугами Millennium та Pekao. Активно використовують мобільний банкінг 94% опитаних.

Який банк обрати українцю у Польщі / Фото Unsplash

Переваги банків, які обслуговують іноземців

Pekao – особливо привабливий для молодих підприємців, адже має безліч додаткових засобів комунікації для юридичних осіб. Це, зокрема, Pekao Connect (інтегрує банківські процеси з роботою фірми) та Pekao Ready (інтегрує програмне забезпечення клієнта з мобільним банкінгом). mBank – перший інтернет-банк Польщі, який свого часу став справжнім відкриттям. Установа активно впроваджує у свою роботу фінансові технології, а практично будь-яку операцію можна здійснити в онлайн-режимі. Millennium – третій за величиною банк Польщі, утворений після злиття з португальською установою Banco Comercial Portugues. Зручний інтернет-банкінг є основною перевагою Millennium. Тут вигідно відкривати Konto 360 – мобільний рахунок для пенсійних накопичень. Bank Zachodni WBK – має додаток для мобільних телефонів bzwbk24, у якому доступні безліч функцій. Зняття готівки за кордоном у цьому банку обійдеться лише у 2% від суми.

Деякі польські банки дозволяють знімати готівку за кордоном з низькою комісією / Фото Unsplash

Процедура відкриття рахунку

Майже кожен польський банк має офіційний сайт, на якому відкрити рахунок можна дистанційно. Однак нерезидентам все ж рекомендується робити це у відділенні, адже менеджери зможуть детально пояснити всі умови та можливості.

Відкрити рахунок можливо на підставі звичайної візи, без картки побиту. Для тих, хто приїхав у Польщу на навчання чи на роботу, візовий дозвіл повинен відповідати меті перебування.

У залежності від виду рахунку, послуга його відкриття у різних банках Польщі є або безкоштовною, або ж не перевищує 9 злотих.

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Банки у Німеччині

Головною фінансовою установою у Німеччині є Deutsche Bundesbank. Саме він контролює діяльність комерційних банків країни, які, своєю чергою, поділяються на універсальні та спеціалізовані.

Універсальні банки

Більшість банків Німеччини є універсальними. Вони пропонують широкий спектр фінансових послуг, зокрема:

здійснюють безготівкові розрахункові операції;

надають консультації з фінансових питань;

керують капіталами та ощадними вкладами;

зберігають активи;

видають кредити;

приймають доручення, гарантії тощо.

Спеціалізовані банки

Такі фінансові установи орієнтовані на відкриття депозитів та видачу кредитів для бізнесу, мають доволі вузький спектр послуг. Вони відіграють особливу роль у банківській системі країни, пропонуючи програми для приватних осіб та компаній, зокрема задля інвестицій у технології, будівництва чи захисту навколишнього середовища.

Діяльність комерційних банків у Німеччині контролює Deutsche Bundesbank / Фото dpa

Який банк обрати українцю

Щоб скористатись банківськими послугами іноземцю у Німеччині, передусім необхідно мати національну візу або ж інший дозвіл на проживання. Також під час здійснення фінансових операцій не можна забувати про важливі заходи безпеки.

Серед популярних німецьких банків можна виокремити декілька:

Deutsche Bank – найбільша фінансова установа Німеччини. Надає своїм клієнтам широкий спектр можливостей, серед яких, зокрема, кредити, інвестиції, особисті рахунки тощо. Comdirect – виконує всі необхідні банківські функції, однак має й унікальну особливість. Клієнти установи можуть скористатись спеціальною платформою, де відбувається торгівля цінними паперами. Commerzbank – фінансує бізнес, обслуговує депозитні та кредитні рахунки. Велику популярність має послуга грошових накопичень з метою здобуття освіти. 1822direkt – інноваційний банк з розвинутою інтернет-платформою. Установа видає споживчі кредити, обслуговує термінові вклади та дозволяє здійснювати розрахунки швидко і зручно.

Детальніше зі структурою банківської системи Німеччини можна ознайомитись за посиланням.

Послугами яких банків скористатись за кордоном / Фото Pixabay