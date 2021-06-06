Знати правильний переклад цих слів варто як емігрантам, так і людям, які планують мандрівку у Чехію. Справа у тому, що деякі вислови звучать як образа, хоча мають цілком пристойне, навіть позитивне значення.

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Перелік чеських слів з несподіваним перекладом

Čerstvý chléb (черствий хлеб) – якщо продавець у магазині наполегливо пропонуватиме вам čerstvý chléb, не поспішайте обурюватися. Із вас не знущаються, нав'язуючи покупку позавчорашньої випічки, а навпаки – пропонують свіжий хліб. Адже čerstvý перекладається як свіжий. Звикнути до цього емігрантам важко. Та це не єдине несподіване відкриття у чеській мові.

Čerstvý chléb з чеської перекладається як свіжий хліб / Фото Unsplash

Оvoce (овоце) – не поспішайте замовляти у чеському ресторані порцію ovoce до стейка чи м'ясної котлети. Таке поєднання може вам не дуже посмакувати, якщо ви, звісно, – не любитель екзотичних смакових поєднань. Ovoce у Чехії – це фрукти. А їх, погодьтеся, краще їсти як десерт, а не гарнір.

Оvoce з чеської перекладається як фрукти / Фото Unsplash

Рozor (позор) – якщо житель Чехії кричить вам у спину це слово, то він не ображає вас, а попереджає про небезпеку. Стережись, обережно – саме так перекладається pozor з чеської. Часто це слово також можна побачити на різних табличках і попереджувальних знаках на вулицях чеських міст.

Рozor з чеської перекладається як обережно / Фото Unsplash

Рotravinářské výrobky (потравінарскі виробки) – якщо почуєте таке словосполучення, не телефонуйте поліції, бо ніхто не прагне вас отруїти. І коли господиня пропонує вам скуштувати її potravinářské výrobky, то це не є свідченням того, що вона кепсько готує.

У Чехії potravinářské výrobky – це харчові продукти. Так, українцям звучання вислову здається дещо дивним і додаткового апетиту не додає. Але навіть до такого кумедного словосполучення можна звикнути.

Рotravinářské výrobky з чеської перекладається як харчові продукти / Фото Unsplash

Оkurky (окурки) – у Чехії okurky асоціюються зі здоровим способом життя. Їх можна збирати, куштувати, нарізати у салати та навіть давати шматочки дітям. Адже okurky там – це огірки, а ніяк не залишки тютюнових виробів.

Оkurky з чеської перекладається як огірки / Фото Unsplash

Рohanka (поганка) – не відмовляйтеся від обіду чи вечері, якщо у чеському меню побачите слово pohanka. Це не зіпсована їжа і не поганські гриби, а всього-на-всього добре відома нам гречана каша. Саме такий переклад має це слово у країні.

Рohanka з чеської перекладається як гречка / Фото Unsplash

Nevěstka (невєстка) – у чеській мові зазначене слово використовується для позначення дівчини легкої поведінки. Схоже, свекрухам, які не надто люблять своїх невісток, такі чеські слова будуть до вподоби. В останньому реченні ми, звісно ж, пожартували.

Nevěstka з чеської перекладається як легковажна дівчина / Фото Unsplash

Pádlo (падло) – у Чехії рádlo – це весло. Тому будьте спокійними, якщо почуєте його, наприклад, під час риболовлі.

Pádlo з чеської перекладається як весло / Фото Unsplash

Skot (скот) – ще одне слово, яке здається негативним, але таким не є. Дослівно skot з чеської перекладається як шотландець. Тож якщо хтось у Чехії спитає, чи ви часом не skot, то ця людина не грубіянить вам, а лише цікавиться, чи не приїхали ви до її країни із Шотландії.

Skot з чеської перекладається як шотландець / Фото Unsplash

Von'avka (вонявка) – не варто робити круглі від здивування очі, якщо хтось захоче у Чехії подарувати вам таку річ. Von'avka – це парфуми. Тобто, це річ, яка покликана дарувати приємний аромат, а не сморід. Тому сміливо купуйте засоби з позначкою von'avka у чеських магазинах.

Von'avka з чеської перекладається як парфуми / Фото Unsplash