Особое внимание следует обратить на омонимы в русском и польском языках, ведь общее славянское происхождение не прошло бесследно. Здесь сходных по звучанию слов очень много, однако употребляют их не всегда для обозначения одного и того же.
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Подборка межъязыковых омонимов
- Woń – запах; вонь – smród.
- Urok – очарование, шарм; урок – lekcja.
- Duma – гордость; государственная дума – Duma Państwowa.
- Pojazd – транспортное средство; поезд – pociąg.
- Awans – повышение; аванс – zaliczka.
- Pensja – заработная плата; пенсия – emerytura.
- Magazyn – склад; магазин – sklep.
- Zakon – монашеский орден; закон – prawo, ustawa.
- Skoro – если; скоро – niedługo, niebawem, wkrótce.
- Naszyjnik – ожерелье или кулон; ошейник – obroża.
Кроме этого, следует знать, что глагол ruchać się – это, по сути, аналог вульгаризма для обозначения полового акта, а spuścić się – не "спускаться", а эякулировать (достичь оргазма).
Именно поэтому о межъязыковых омонимах нельзя забывать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию или не обидеть другого человека.