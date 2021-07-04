Особое внимание следует обратить на омонимы в русском и польском языках, ведь общее славянское происхождение не прошло бесследно. Здесь сходных по звучанию слов очень много, однако употребляют их не всегда для обозначения одного и того же.

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Подборка межъязыковых омонимов

Woń – запах; вонь – smród.

Urok – очарование, шарм; урок – lekcja.

Duma – гордость; государственная дума – Duma Państwowa.

Pojazd – транспортное средство; поезд – pociąg.

Awans – повышение; аванс – zaliczka.

Pensja – заработная плата; пенсия – emerytura.

Magazyn – склад; магазин – sklep.

Zakon – монашеский орден; закон – prawo, ustawa.

Skoro – если; скоро – niedługo, niebawem, wkrótce.

Naszyjnik – ожерелье или кулон; ошейник – obroża.

Кроме этого, следует знать, что глагол ruchać się – это, по сути, аналог вульгаризма для обозначения полового акта, а spuścić się – не "спускаться", а эякулировать (достичь оргазма).

Именно поэтому о межъязыковых омонимах нельзя забывать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию или не обидеть другого человека.

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