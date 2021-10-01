У Польщі збільшується кількість трудових мігрантів, але не українців: хто заробляє у республіці

За даними Міністерства сім'ї та соціальної політики, під час літніх канікул кількість дозволів на роботу в Польщі, виданих іноземцям, значно зросла. У липні та серпні цього року їх було на 42 відсотки більше, ніж минулого року. Водночас більшість українців у 2021 році обирає радше Чехію та Німеччину, ніж Польщу.

Цікаво, що найпопулярнішим серед іноземних працівників у Польщі є столичне Мазовецьке воєводство. Наступними в рейтингу зазначені Лодзьке і Великопольське воєводства. А от Свентокшиське воєводство є найменш популярним серед мігрантів.

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Громадяни яких країн їздять у Польщу на роботу

У республіці зазначають, що до пандемії COVID-19 працівників з України у Польщі було вдвічі більше. Так, у 2019 році у сусідній країні працювало два мільйони наших громадян, а зараз у Польщі їх близько одного мільйона.

Рекрутингові агенції б'ють на сполох: вакансій у Польщі для українців є майже на 50% більше, ніж охочих туди поїхати. Річ у тому, що брак робочої сили у Європі – явище поширене. Працівників бракує у Чехії, Німеччині, Скандинавії. Українці надають перевагу цим напрямкам через те, що там можна заробити більше, ніж у Польщі. Наприклад, якщо в Україні мінімальна заробітна плата становить близько 6 000 гривень (883 злотих), у Польщі – 2 800 тисячі злотих, то у Німеччині ця сума складає 1 536 євро (тобто, 7 041 злотого). Не дивно, що й самі поляки залюбки їздять у Німеччину на заробітки.

Цікаво, що багато українців по документах начебто працюють у Польщі, а насправді в цей час нелегально виконують роботу у Німеччині. Така практика зараз дуже поширена.

То хто ж замість українців їздить у Польщу на роботу? Експерт ринку праці Гжегож Куліш зазначає, що у статистиці переважають громадяни з таких країн:

Індія ;

; Узбекистан ;

; Філіппіни.

Також останнім часом зросла кількість трудових мігрантів з Білорусі.

Проте, у Польщі наголошують на важливості для країни саме робітників з України. Мовляв, українці легко вивчають мову і добре себе зарекомендували. Саме тому польські роботодавці глибоко занепокоєні тим, що громадяни України дедалі менш охоче погоджуються на пропозиції роботи в республіці.