Интересно, что самым популярным среди иностранных работников в Польше является столичное Мазовецкое воеводство. Следующими в рейтинге указанные Лодзинское и Великопольское воеводства. А вот Свентокшиское воеводство является наименее популярным среди мигрантов.

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Граждане каких стран ездят в Польшу на работу

В республике отмечают, что до пандемии COVID-19 работников из Украины в Польше было вдвое больше . Так, в 2019 году в соседней стране работало два миллиона наших граждан, а сейчас в Польше их около одного миллиона.

Рекрутинговые агентства бьют тревогу: вакансий в Польше для украинцев почти на 50% больше, чем желающих туда поехать. Дело в том, что нехватка рабочей силы в Европе – явление распространенное. Работников не хватает в Чехии, Германии, Скандинавии. Украинцы предпочитают эти направления из-за того, что там можно заработать больше, чем в Польше. Например, если в Украине минимальная заработная плата составляет 6 000 гривен (883 злотых), в Польше – 2 800 тысячи злотых, то в Германии эта сумма составляет 1 536 евро (то есть, 7 041 злотых). Неудивительно, что и сами поляки охотно ездят в Германию на заработки.

Интересно, что многие из украинцев по документам вроде как работают в Польше, а на самом деле в это время нелегально выполняют работу в Германии. Такая практика сейчас очень распространена.

Так кто же вместо украинцев ездит в Польшу на работу? Эксперт рынка труда Гжегож Кулиш отмечает, что в статистике преобладают граждане из таких стран:

Индия ;

Узбекистан ;

Филиппины .

Также в последнее время возросло количество трудовых мигрантов из Беларуси .

Однако, в Польше отмечают важность для страны именно рабочих из Украины. Мол, украинцы легко изучают язык и хорошо себя зарекомендовали. Именно поэтому польские работодатели глубоко обеспокоены тем, что граждане Украины все менее охотно соглашаются на предложения работы в республике.