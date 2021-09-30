Українці у Європі заслужили репутацію працьовитих та здібних робітників. Тому на наших громадян є великий попит. Найохочіше у Європі чекають медиків з України та різноробочих.

Цікаво Я не соромлюсь, а навпаки пишаюсь своєю роботою, – українська блогерка-прибиральниця у Фінляндії

Робота для медсестер

За даними ресурсу для пошуку роботи Styler, медсестрам у Норвегії пропонують від 110 тисяч гривень. Так, одна з норвезьких фірм, яка займається підбором на роботу в скандинавських країнах медсестер та інших працівників сфери охорони здоров'я, пропонує українкам роботу з повним пакетом соціальних гарантій і середньою зарплатою 3 500 євро (близько 108 536 гривень). Щоб влаштуватися на цю посаду, у кандидатки повинен бути диплом медичної сестри, фельдшера або лікаря, отриманий після 2010 року. Також фірма обіцяє провести навчання та практику у будинках для людей похилого віку.

У Німеччині медсестрам з України готові платити 2 500 – 3 000 євро з можливістю подальшого збільшення цієї суми. Охочим зайняти ці вакансії потрібно мати середню медичну освіту і безперервний досвід роботи медсестрою від трьох років. Також у пригоді стане знання німецької мови. Однак, роботодавці часто готові оплатити кандидатам мовні курси.

У Словаччині пропонують значно скромніші заробітки. У цій країні медсестра з України зможе отримувати 950 – 1 200 євро. Їхати на таку роботу не надто вигідно, враховуючи те, що у приватній стоматологічній клініці у Києві можна мати близько 20 тисяч гривень щомісяця.

Робота для зварювальників

Українець, який вміє працювати з будівельними металоконструкціями (зварювальник 135 і 141), може за місяць заробити в одній з естонських компаній, представлених на шведському ринку, від 98 до 130 тисяч гривень.

За аналогічну роботу у Польщі готові платити близько 45 – 65 тисяч гривень, а у Франції ще менше.

Для порівняння, у столиці України кваліфікований зварювальник цілком може заробляти 30 – 40 тисяч гривень. Це реальні цифри, пропоновані на ринку праці.

Робота для працівників з демонтажу

Близько 2 600 – 2 900 євро на місяць (до 90 тисяч гривень) пропонують українцям, які погодяться на роботу в міжнародній будівельній компанії (Німеччина, Швеція, Чехія, Великобританія, Ізраїль). До обов'язків входять роботи з демонтажу старих будівель та реконструкції готельних та адміністративних комплексів. Такі умови пропонує одна з фірм, яка займається підбором персоналу в компаніях у 57 країнах світу.

В Україні такі спеціалісти не є достатньо затребуваними. Для багатьох фахівців подібна робота не є постійною, а скоріше вважається тимчасовим підробітком.

Робота для водіїв

Водії-міжнародники категорії СЕ з України – одні з найбільш затребуваних в Європі. Зараз далекобійників розшукують не менш активно, ніж медиків. Так, компанія, яка є лідером у сфері міжнародних перевезень з Литви, пропонує водіям, які готові їздити на MAN'ах і DAF'ах, заробітну плату від 1 800 – 2 200 євро на місяць. А наявність паспорта Євросоюзу дає можливість збільшити цей показник до 3 000 євро (тобто, до 93 тисяч гривень).

Італійські компанії за аналогічну роботу пропонують 68 тисяч гривень. Цікаво, що досвід роботи по Європі не є обов'язковим.

У Польщі українські водії можуть отримувати приблизно 60 – 70 тисяч гривень.

В Україні середньостатистичний далекобійник, як показують опубліковані на сайтах з пошуку роботи вакансії, може претендувати на 30 тисяч гривень.