Завод буде розташований у місті Шьрода-Шльонська. Зараз над проєктом активно працюють.

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Що відомо про новий завод PepsiCo у Польщі

Повідомляють, що проєкт буде сприяти сталому розвитку польської економіки та місцевих громад та створенню нових робочих місць. Завод охопить майже 55 000 метрів квадратних площі. Він надасть роботу понад 450 людям.

Цікавою є сама концепція роботи підприємства. Це перший у світі завод PepsiCo, який буде розроблений на основі вимірювань викидів CO2 впродовж всього життєвого циклу. Тут буде 8 виробничих ліній з найменшим споживанням комунальних послуг (води, енергії та газу).

Новий завод, за попереднім планом, запрацює у 2023 році.