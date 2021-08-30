Завод будет расположен в городе Шрода-Шленска. Сейчас над проектом активно работают.

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Что известно о новом заводе PepsiCo в Польше

Сообщается, что проект будет способствовать устойчивому развитию польской экономики и местных общин и созданию новых рабочих мест. Завод охватит почти 55 000 квадратных метров площади. Он предоставит работу более 450 людям.

Интересна сама концепция работы предприятия. Это первый в мире завод PepsiCo, который будет разработан на основе измерений выбросов CO2 в течение всего жизненного цикла. Здесь будет 8 производственных линий с минимальным потреблением коммунальных услуг (воды, энергии и газа).

Новый завод, по предварительному плану, заработает в 2023 году.