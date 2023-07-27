У Польщі посилки просвічуватимуть 3D рентгенівським апаратом

Через митницю у Любліні надходить більшість посилок з України та інших країн, що не входять до ЄС. Тому там з'явиться пристрій для сканування посилок у 3D. Для контролю вантажів будуть використовувати новітнє обладнання рентгенівської комп'ютерної томографії (КТ).

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Співробітники митної та податкової служби Польщі отримають у користування такий пристрій уперше. Досі використовували рентгенівські пристрої, що забезпечують зображення в горизонтальній або вертикальній орієнтації.

Сканування у 3D значно полегшить виявлення нелегальних товарів у поштових посилках та скоротить час перевірки. Зокрема, митники зможуть без відкриття посилок ідентифікувати товари: наприклад, тютюнові вироби, алкоголь, наркотики чи небезпечні матеріали, культурні цінності, продукти тваринного та рослинного походження.

Зазначається, що такий апарат, вартістю 3,5 мільйони злотих, може працювати до 18 годин на добу.

Договір підписали 17 липня 2023 року. Очікується, що використовувати його при перевірці поштових посилок з-за кордону почнуть до 15 лютого 2024 року.

Яку контрабанду виявляли польські митники цього року

Через війну в Україні потік людей через кордони Польщі зріс. В цьому році митники виявляли на кордоні чимало цікавої контрабанди, яку везли іноземці різних національностей. Вони намагалися перевезти плащ зі шкіри пітона, живу степову черепаху, людське волосся та інші заборонені речі. Через це їхнім власникам довелося відповідати перед законом.

Польські митники зауважують: найчастіше нелегально перевозять цигарки та алкоголь. Також мандрівники дуже часто забувають про заборону провозити продукти тваринного походження і фрукти. Такі товари на кордоні вилучають та утилізують