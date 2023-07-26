У листопаді перевізник вже пішов на такий крок і запровадив онлайн-продаж квитків на потяг Київ – Варшава. Це зараз найбільш популярне міжнародне сполучення. Ситуація покращилась, тому таке ж рішення ухвалили щодо потягів на Хелм та Перемишль.

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Із квитковими шахраями будуть боротися на рейсах:

Із Києва до Хелма (потяги 23/24 та 19/20);

Із Харкова до Хелма (потяг 93/94);

Із Києва, Одеси, Запоріжжя та Харкова до Перемишля (потяги 36/35, 32/31, 73/74, 53/54 та 89/90);

Із Києва до Кишинева (№351К/351Л).

Квитки на перелічені потяги можна придбати через сайт Укрзалізниці або її застосунок, а також за допомогою офіційних чат-ботів. Але повернути квитки на ці напрямки (крім тих, які з Києва до Перемишля та Кишинева) можна буде тільки через каси на вокзалі.

Онлайн-продаж квитків на міжнародні рейси стартує за 20 днів до відправлення. На потяг із Києва до Варшави відкривають місця о 09:00, а на решту напрямків – о 08:00.

Шахрайські схеми

Укрзалізниця активно продовжує боротьбу з перекупниками та квитковими шахраями. У пресслужбі перевізника наголошують, що купуючи квиток "‎з рук", ви ризикуєте просто залишитися без подорожі.

Перекупники першими викуповують дефіцитні квитки, щойно відкриваються продажі. Далі шахрай оформлює квиток на своє або вигадане ім'я і перепродає його пасажиру. Але людина не зможе потрапити на поїзд, оскільки ім'я у квитку не збігається з його паспортними даними. Зловмисники обіцяють, що проблем у потязі не виникне, але, зрештою, довірливі пасажири залишаються без поїздки. А телефони "продавців‎" більше не відповідають.

Серед шахраїв популярна ще одна схема. Перекупник оформлює квиток на себе. А потім продає його пасажирові, бере оплату і у графічному редакторі змінює дані квитка на реальне ім'я замовника. І таких фейкових проїзних документів можуть "‎зробити" кілька. Відрізнити підробку дуже складно. Однак провідник, відсканувавши квиток, миттєво побачить помилку.

В день відкриття продажів квитків на дефіцитні напрямки перекупники атакують сайт Укрзалізниці багатьма ботами, тому швидше за звичайних пасажирів викуповують місця. Такі облікові записи постійно намагаються блокувати. Далі перекупники продають квитки замовнику, з яким домовляються заздалегідь. Також шахраї постійно моніторять повернення квитків іншими пасажирами і одразу їх розбирають.

Укрзалізниця закликає не підтримувати квиткових шахраїв і старається зробити онлайн-квиток максимально доступним для чесних пасажирів.