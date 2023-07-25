Яку контрабанду виявляли польські митники цього року

Вони намагалися перевезти плащ зі шкіри пітона, живу степову черепаху, людське волосся та інші заборонені речі. Через це їхнім власникам довелося відповідати перед законом.

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Речі

Польське видання Businessinsider.com.pl зробив добірку найбільш незвичних речей, які незаконно намагалися ввезти на територію Польщі. Наприклад, плащ та взуття зі шкіри пітона співробітники Підкарпатської податкової адміністрації знайшли під час перевірки автобуса на польсько-українському кордоні в Медиці. Ці речі намагався незаконно перевезти через кордон 53-річний громадянин України.

Опудала тварин

Перевезення через кордон зразків рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення, а також виробів з них, наприклад одягу, галантереї чи сувенірів, регулюється Вашингтонською конвенцією CITES. Незаконне транспортування через кордон ЄС таких речей карається позбавленням волі терміном від 3 місяців до 5 років.

Повідомляється, що у січні польські правоохоронці затримали білоруса, у багажі якого були дві дублені ведмежі шкури, сіра вовча шкура та два ведмежі черепи, прикріплені до дощок. Своєю чергою, громадянка України намагалася незаконно ввезти до Польщі живу степову черепаху.

М'ясо

Нерідко на польському кордоні вилучають харчові продукти, бо правилами заборонено везти будь-що із м'яса та молока. Кілька тижнів пасажир зі США намагався ввезти понад 14 кілограмів м'ясних продуктів – його оштрафували на 400 злотих (3 675 гривень).

Польські митники зауважують: найчастіше нелегально перевозять цигарки та алкоголь. Також мандрівники дуже часто забувають про заборону провозити продукти тваринного походження і фрукти. Такі товари на кордоні вилучають та утилізують.

На кордоні митники утилізували 14 кілограмів м'ясних продуктів / Фото UnSplash

Людське волосся

12 липня співробітники митно-податкової служби скерували на детальний огляд автобус, який в'їжджав до Польщі з України. У схованці під дахом виявили поліетиленові пакети з натуральним людським волоссям. Пасма довжиною від 70 до 75 сантиметрів важили в цілому 8,6 кілограма. Їхню ринкову вартість оцінили майже в 95 тисяч злотих (872 000 гривень).