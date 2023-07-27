В Польше посылки будут просвечивать 3D рентгеновским аппаратом

Через таможню в Люблине поступает большинство посылок из Украины и других стран, не входящих в ЕС. Потому там появится устройство для сканирования посылок в 3D. Для контроля грузов используют новейшее оборудование рентгеновской компьютерной томографии (КТ).

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Сотрудники таможенной и налоговой службы Польши получат в пользование такое устройство впервые. До сих пор использовали рентгеновские устройства, обеспечивающие изображение горизонтальной или вертикальной ориентации.

Сканирование в 3D значительно облегчит обнаружение нелегальных товаров в почтовых посылках и сократит время проверки. В частности, таможенники смогут без открытия посылок идентифицировать товары: табачные изделия, алкоголь, наркотики или опасные материалы, культурные ценности, продукты животного и растительного происхождения.

Отмечается, что такой аппарат стоимостью 3,5 миллиона злотых может работать до 18 часов в сутки.

Договор был подписан 17 июля 2023 года. Ожидается, что использовать его при проверке почтовых посылок из-за границы начнут до 15 февраля 2024 года.

Какую контрабанду выявляли польские таможенники в этом году

Из-за войны в Украине поток людей через границы Польши возрос. В этом году таможенники обнаруживали на границе немало интересной контрабанды, которую везли иностранцы разных национальностей. Они пытались перевезти плащ из кожи питона, живую степную черепаху, человеческие волосы и другие запрещенные вещи. Поэтому их владельцам пришлось отвечать перед законом.

Польские таможенники отмечают: чаще всего нелегально перевозят сигареты и алкоголь. Также путешественники очень часто забывают о запрете провозить продукты животного происхождения и фрукты. Такие товары на границе изымают и утилизируют