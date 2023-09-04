Польща відновлює процес подачі заяв на туристичну візу: що треба знати

4 вересня 2023, 14:39
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Джерело:

VFSGLOBAL

З 4 вересня Польща відновлює прийом заявок на туристичну візу до Польщі. Зробити це можна у всіх польських візових центрах, які є у кожній країні.

Польща відновлює прийом документів на туристичні візи

За інформацією на сайті візового центру, за цією візою можуть звертатися заявники, які прямують до Польщі з однією з цих цілей: краєзнавчі екскурсії, паломництво та участь у культурно-розважальних заходах.

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Вартість візи – 35 євро. Окрім візового збору, стягується сервісний збір у розмірі 11 євро.

Пакет документів для подання – стандартний:

  • паспорт терміном не більше як 10 років,
  • медичне страхування на суму не менше 30 000 євро,
  • фотографії не старше 6 місяців,
  • довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати за останні три місяці,
  • підтвердження броні проживання.

Туристичні візи видаються на строк до 5 років. Максимальний термін зазвичай залежить від візової історії заявника.

Термін розгляду документів

Час обробки для отримання візи становить від 6 робочих днів, не включаючи день подачі у ППВА. В окремих випадках час оформлення віз може бути продовжений до 30 або 60 календарних днів.

Польща відновила прийом заявок на туристичні візи / Фото UnSplash

Візові формуляри

Анкети, подані нижче, повинні бути повністю заповнені латинськими літерами (тільки англійською, польською чи українською (транслітерацією)) і підписані особисто заявником.

Нову візову анкету можна завантажити і видрукувати за поданим нижче посиланням:

  • Візова анкета англійською мовою – тут,
  • Візова анкета польською мовою – тут,
  • Візова анкета українською мовою – тут,

Щоб заповнити анкету онлайн – переходьте за посиланням.

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Автор: Марта Касіянчук