Запровадження комісій за обслуговування рахунків не є новиною в польському банківському секторі. Розповідаємо, на які зміни варто очікувати клієнтам та як це може вплинути на їхні фінансові операції.

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Credit Agricole

З вересня 2023 року, клієнти Credit Agricole зіткнуться зі зростанням вартості послуг. Місячна комісія за користування рахунком та карткою збільшиться з 9 до 10 злотих.

Крім того, комісія за зняття готівки в банкоматах, які не належать Credit Agricole, також зросте до 9 злотих.

mBank

Починаючи з 19 серпня, клієнти mBank також відчули зміни, пов’язані зі зняттям готівки. Відтоді за транзакції менше ніж на 100 злотих, клієнти повинні сплачувати 2,5 злотих за кожну операцію. Однак, зняття більших сум грошей звільняє клієнтів банку від комісії автоматично.

Для тих, хто не планує взагалі сплачувати комісію за заняття готівки будь-яку кількість разів – існує підписка на безплатне зняття грошей від mBank. Проте ціна за цю послугу також зросла, а саме на 2 злотих. Відтепер така підписка коштуватиме 7 злотих.

PKO Bank Polski

З червня цього року, клієнти PKO Bank Polski також стикнулися зі зростанням тарифів. Однією з найбільших змін стала збільшена комісія за зняття готівки в банкоматах, які не належать до банку. Тепер за кожну транзакцію такого типу клієнти будуть платити 10 злотих.

Крім того, вартість кешбек-сервісу, що дозволяє знімати гроші в магазинах, збільшилася до 2 злотих за транзакцію.

Santander

Клієнти банку Santander з жовтня 2023 року будуть платити 6 злотих на місяць за обслуговування рахунків та 9 злотих за користування картою цього банку.

ING Bank Śląski

З 29 серпня, ING Bank Śląski збільшить комісію за зняття готівки в інших банкоматах з 5 до 10 злотих.

Крім того, оплата за послугу Blik, яка дозволяє здійснювати безготівкові платежі, також зросте до 5 злотих замість попередніх 2,5 злотих.

Чим обумовлені зміни в банківських тарифах?

Важливим моментом є те, що банки зараз перевіряють впровадження конкретних тарифів. Основна увага приділяється обґрунтуванню цього кроку, який, як стверджують банки, є важливим для підтримки високоякісних банківських послуг та інфраструктури. Ці установи стверджують, що зміни у вартості послуг безпосередньо пов'язані зі зростанням витрат на технічну підтримку, посиленням заходів кібербезпеки та підвищенням зручності клієнтів.

Нещодавнє зростання комісії за обслуговування рахунків у польських банках можна розглядати як відображення складних перетворень, що відбуваються в банківському секторі. Ця зміна узгоджується зі зростальним очікуваннями щодо покращення фінансових послуг.

Це також пропонує клієнтам можливість переоцінити свою фінансову поведінку та переглянути свої банківські переваги у світлі ландшафту, що розвивається.

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