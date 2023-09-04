Польща відновлює прийом документів на туристичні візи
За інформацією на сайті візового центру, за цією візою можуть звертатися заявники, які прямують до Польщі з однією з цих цілей: краєзнавчі екскурсії, паломництво та участь у культурно-розважальних заходах.
Читайте також Найбільший центр прийому біженців закрили в Польщі: причини
Вартість візи – 35 євро. Окрім візового збору, стягується сервісний збір у розмірі 11 євро.
Пакет документів для подання – стандартний:
- паспорт терміном не більше як 10 років,
- медичне страхування на суму не менше 30 000 євро,
- фотографії не старше 6 місяців,
- довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати за останні три місяці,
- підтвердження броні проживання.
Туристичні візи видаються на строк до 5 років. Максимальний термін зазвичай залежить від візової історії заявника.
Термін розгляду документів
Час обробки для отримання візи становить від 6 робочих днів, не включаючи день подачі у ППВА. В окремих випадках час оформлення віз може бути продовжений до 30 або 60 календарних днів.
Польща відновила прийом заявок на туристичні візи / Фото UnSplash
Візові формуляри
Анкети, подані нижче, повинні бути повністю заповнені латинськими літерами (тільки англійською, польською чи українською (транслітерацією)) і підписані особисто заявником.
Нову візову анкету можна завантажити і видрукувати за поданим нижче посиланням:
- Візова анкета англійською мовою – тут,
- Візова анкета польською мовою – тут,
- Візова анкета українською мовою – тут,
Щоб заповнити анкету онлайн – переходьте за посиланням.