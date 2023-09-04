Польща відновлює прийом документів на туристичні візи

За інформацією на сайті візового центру, за цією візою можуть звертатися заявники, які прямують до Польщі з однією з цих цілей: краєзнавчі екскурсії, паломництво та участь у культурно-розважальних заходах.

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Вартість візи – 35 євро. Окрім візового збору, стягується сервісний збір у розмірі 11 євро.

Пакет документів для подання – стандартний:

паспорт терміном не більше як 10 років,

медичне страхування на суму не менше 30 000 євро,

фотографії не старше 6 місяців,

довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати за останні три місяці,

підтвердження броні проживання.

Туристичні візи видаються на строк до 5 років. Максимальний термін зазвичай залежить від візової історії заявника.

Термін розгляду документів Час обробки для отримання візи становить від 6 робочих днів, не включаючи день подачі у ППВА. В окремих випадках час оформлення віз може бути продовжений до 30 або 60 календарних днів. Польща відновила прийом заявок на туристичні візи / Фото UnSplash Візові формуляри