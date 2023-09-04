Цей центр передбачався як тимчасовий. Його закриття обґрунтували тим, що зараз занадто мало біженців прибувають з України, тому утримувати його недоцільно.

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У великому центрі більше немає потреби

Українські біженці мешкали на території виставкового центру Ptak Warsaw Expo під Варшавою. Тепер останніх 300 людей, які проживали у ньому, перевели до інших місць розміщення.

Центр закрили. Туди не приходили нові люди, тому утримувати такий великий центр не було сенсу. Наразі там перебували 300 людей. Деякі з них були перевезені в інші, менші центри, дехто звернувся до органів місцевого самоврядування,

– зазначила прессекретарка Мазовецького воєводства Дагмара Залевська.

З лютого 2022 року Польща стала однією з перших країн, які впустили до себе українських біженців і допомогли з житлом та соціалізацією. У багатьох польських містах оперативно відкрили центри для розміщення біженців з України, де вони отримали необхідну допомогу, місце для ночівлі, їжу та необхідні речі.

Частина українців залишилася проживати в таких центрах надовго. Більшість – переїжджали до постійного житла. А хтось – їхав до інших країн Європи.

Детальніше про те, як було влаштоване життя в найбільшому центрі для біженців у Польщі – читайте у цьому матеріалі.

Скільки ще діятиме програма безплатного житла в Польщі?

Уряд Польщі оголосив про продовження програми компенсації "40+" для розміщення українських біженців. Вона спрямована на надання підтримки тим, хто постраждав від російської агресії. Програма діятиме принаймні до 4 березня 2024 року.

У рамках ініціативи, відомої як програма "40+", уряд пропонує фінансову компенсацію особам, які надали житло біженцям з України. Згідно з цією програмою, власники житла або орендарі мають право отримати відшкодування в розмірі 40 злотих на день, що покриває витрати на проживання та харчування. Наприклад, у випадку жінки з двома дітьми, яка залишилася на місяць, власник будинку отримає загалом 3 600 злотих (805 євро) компенсації.

Крім того, українці мають можливість безплатно проживати в польській родині або в готелі (хостелі) максимум 120 днів.