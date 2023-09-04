Польша возобновляет прием документов на туристические визы

По информации на сайте визового центра, за этой визой могут обращаться заявители, направляющиеся в Польшу с одной из этих целей: краеведческие экскурсии, паломничество и участие в культурно-развлекательных мероприятиях.

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Стоимость визы – 35 евро. Кроме визового сбора взимается сервисный сбор в размере 11 евро.

Пакет документов для представления – стандартный:

паспорт сроком не более 10 лет,

медицинское страхование на сумму не менее 30 000 евро,

фотографии не старше 6 месяцев,

справка с места работы с указанием заработной платы за последние три месяца,

подтверждение брони обитания.

Туристические визы выдаются сроком до 5 лет. Максимальный срок обычно зависит от визовой истории заявителя.

Срок рассмотрения документов Время обработки для получения визы составляет от 6 рабочих дней, не включая день подачи в ППВА. В отдельных случаях время оформления виз может быть продлено до 30 или 60 календарных дней. Польша возобновила прием заявок на туристические визы / Фото UnSplash Визовые формуляры