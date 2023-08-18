Тримайтеся подалі: хитрі іспанці вигадали, як відлякувати туристів з пляжів Майорки

Іспанці вирішили очистити пляжі від іноземних мандрівників. Вони використовують фейкові таблички про небезпеку, щоб туристи боялися відпочивати на конкретних пляжах.

Іноземці дуже полюбляють пляжі Кала Морланда і Кала Бота на іспанському острові Майорка. Нещодавно там почали з'являтися фейкові попередження про небезпеку, якої насправді не існує. Всі таблички – англійською мовою.

Читайте також В аеропорту Мальти спрощують перевірки для пасажирів: що зміниться

Хитрий спосіб позбутися туристів

Жодної загрози насправді немає, адже це місцеві просто намагаються змусити туристів триматися подалі.

На деяких знаках стверджують, що відпочивальникам потрібно остерігатися небезпечних медуз, забруднення води стічними водами та каменепадів. А ще буває таке: табличка стверджує, що пляж закритий або до нього потрібно йти майже три години, коли насправді до нього лише 90 метрів.

Цікаво, що всі ці таблички англійською мовою, тобто розраховані виключно на туристів. Але поруч дрібним шрифтом є напис на місцевому діалекті, який пояснює все для жителів Майорки. Так, під зображенням загрозливих медуз написано: "‎Відкритий пляж. Не для медуз чи іноземців".

Для місцевих жителів на табличках є пояснення / Фото з X (Twitter) Caterva

Інший плакат, який застерігає про можливий каменепад, вказує, що насправді зсувів немає, а найбільша небезпека тут пов'язана з перенаселеністю.

Боротьба з овертуризмом

Вже відомо, що ці таблички створила громадська група Manacor Caterva, яка виступає проти надмірного туризму. Вони поділились зображеннями у соцмережі X (колишній Twitter) і зазначили, що таким чином борються проти "узурпації бухт" Балеарських островів.

Узурпація бухт – це ще одне вираження того, як капіталізм використовує таку економічну діяльність, як туризм, доводить її до крайності, безперешкодно осушує землю і витягує максимальну додану вартість з робітників,

– йдеться в заяві групи, текст якої поширило місцеве видання Majorca Daily Bulletin.

Майорка живе в основному туризмом. Іспанський острів є одним із найпопулярніших напрямків для європейців у Середземному морі. Половина відпочивальників – мандрівники з Німеччини та Великої Британії.

Нові обмеження в Іспанії

В Іспанії з'явилися нові незвичні обмеження для туристів, які передбачають немалі штрафи. Наприклад, на тій же Майорці 900 євро доведеться викласти, якщо стрибати з причалу в море. Влада намагається завадити туристам пірнати у воду після низки жахливих інцидентів біля Плайя-де-Муро.

Мерія і поліція попереджають туристів, щоб вони не піддавалися спокусі й не стрибали з одного конкретного понтона, бо вони ризикують не тільки своїм здоров'ям, але тепер ще й своїм гаманцем.

Ще одне незвичне обмеження запровадили на іспанському узбережжі Коста-Бланка. Туристів тут збираються штрафувати за покупки у вуличних торговців.