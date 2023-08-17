Нова туристична заборона стосується іспанського містечка Торрев'єха. Тут можна розоритися на 200 євро, якщо купити, наприклад, сувеніри чи окуляри у вуличного торговця. За неліцензовану торгівлю тут тепер карають не лише незаконних продавців, а й туристів.

Читайте також 4000 євро за музику на пляжі: Португалія здивувала новими штрафами

Нелегальні покупки

Вуличні торговці часто продають свої товари прямо на вулиці. Вони підходять до відпочивальників, які лежать на пляжі або проводять час у барі. В основному вони пропонують сонцезахисні окуляри, головні убори та одяг. Дуже часто продають неякісні підробки світових брендів.

Це вже другий етап боротьби з таким бізнесом. Раніше поліція була зосереджена лише на вуличних продавцях та конфіскувала у них контрафактні товари. Але тепер вирішили взятися і за туристів, які купують ці підробки. Адже саме попит породжує пропозицію.

Федеріко Аларкон, радник з питань поліції, безпеки та надзвичайних ситуацій міста Торрев'єха, уточнив, що зараз на курорті проводиться активна інформаційна кампанія. Туристів постійно попереджають про нову заборону і наслідки порушення. А наслідки немалі – штраф до 200 євро за куплений неліцензований товар.

Новий штраф на Майорці: за що стягнуть 900 євро

Іспанський курортний острів вводить для туристів нову заборону. 900 євро доведеться викласти на Майорці, якщо стрибати з причалу в море. Влада намагається завадити туристам пірнати у воду після низки жахливих інцидентів біля Плайя-де-Муро.

Мерія і поліція попереджають туристів, щоб вони не піддавалися спокусі й не стрибали з одного конкретного понтона, бо вони ризикують не тільки своїм здоров'ям, але тепер ще й своїм гаманцем. Погодьтеся, заплатити 900 євро за таку розвагу – надто дороге задоволення.

А у цьому матеріалі ми зібрали все, що не можна робити на пляжах в Іспанії. Виявилось, що в країні є чимало неочевидних обмежень для відпочинку на узбережжі і про них варто знати!