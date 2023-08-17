В аеропорту Мальти спрощують перевірки

Зокрема, не вилучатимуть техніку з багажу, а обмеження на провезення рідини будуть повністю зняті. За яких умов це стане можливо і для чого – дізнайтеся далі!

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Передові "розумні" 3D-сканери встановлять в зоні контролю, що дозволить покращити видимість вмісту багажу. Очікується, що це технологічне оновлення спростить перевірки безпеки, що призведе до швидших і ефективніших процедур.

Ці значні зміни мають на меті покращити загальний досвід подорожі для пасажирів і прискорити процес перевірки в аеропорту.

Подібні системи мають з'явитися і в інших європейських аеропортах – у Празі, Гельсінкі та на Майорці.

Які авіакомпанії найгірше перевозять багаж?

Зручне та ефективне обслуговування багажу є однією з ключових складових пасажирського досвіду. Втім, є авіакомпанії, які не завжди ставляться до цього відповідно. Тож не дивно, що пасажири скаржаться на недбайливе перевезення багажу. Відповідно є певний рейтинг компаній, що найгірше перевозять багаж.

Які авіакомпанії найгірше перевозять багаж​ / Фото UnSplash

Лідери рейтингу: Ryanair, British Airways та EasyJet серед авіакомпаній із найбільшою кількістю скарг.

  1. Ryanair – 954;
  2. British Airways – 844;
  3. EasyJet – 565;
  4. Wizz Air – 552;
  5. Norwegian Airlines – 419;
  6. Flybe – 297;
  7. Turkish Airlines – 195;
  8. Virgin Atlantic 182;
  9. Tap Portugal – 160;
  10. Iberia – 105.

Авіакомпанії Ryanair, British Airways та EasyJet стали фокусними точками у цьому аспекті, заробивши найбільшу кількість скарг на втрату, пошкодження або затримку багажу.