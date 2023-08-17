В аеропорту Мальти спрощують перевірки

Зокрема, не вилучатимуть техніку з багажу, а обмеження на провезення рідини будуть повністю зняті. За яких умов це стане можливо і для чого – дізнайтеся далі!

Читайте також Чарівне правило "тришарового пакування": як уникнути плати за ручну поклажу

Передові "розумні" 3D-сканери встановлять в зоні контролю, що дозволить покращити видимість вмісту багажу. Очікується, що це технологічне оновлення спростить перевірки безпеки, що призведе до швидших і ефективніших процедур.

Ці значні зміни мають на меті покращити загальний досвід подорожі для пасажирів і прискорити процес перевірки в аеропорту.

Подібні системи мають з'явитися і в інших європейських аеропортах – у Празі, Гельсінкі та на Майорці.

Які авіакомпанії найгірше перевозять багаж?

Зручне та ефективне обслуговування багажу є однією з ключових складових пасажирського досвіду. Втім, є авіакомпанії, які не завжди ставляться до цього відповідно. Тож не дивно, що пасажири скаржаться на недбайливе перевезення багажу. Відповідно є певний рейтинг компаній, що найгірше перевозять багаж.

Які авіакомпанії найгірше перевозять багаж​ / Фото UnSplash

Лідери рейтингу: Ryanair, British Airways та EasyJet серед авіакомпаній із найбільшою кількістю скарг.

Ryanair – 954; British Airways – 844; EasyJet – 565; Wizz Air – 552; Norwegian Airlines – 419; Flybe – 297; Turkish Airlines – 195; Virgin Atlantic 182; Tap Portugal – 160; Iberia – 105.

Авіакомпанії Ryanair, British Airways та EasyJet стали фокусними точками у цьому аспекті, заробивши найбільшу кількість скарг на втрату, пошкодження або затримку багажу.

Зауважте: сучасна авіаційна індустрія стрімко розвивається, і ключові авіакомпанії прагнуть задовольнити потреби пасажирів. Так, кілька авіакомпаній презентували нові та цікаві послуги, які зроблять подорож ще комфортнішою та зручнішою. Вони мають запрацювати вже найближчим часом. Які саме нововведення очікуватимуть на любителів подорожей – дізнайтеся за посиланням.