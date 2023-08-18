Иностранцы очень любят пляжи Кала Морланда и Кала Бота на испанском острове Майорка. Недавно там начали появляться фейковые предупреждения об опасности, которой на самом деле нет. Все таблички – на английском языке.

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Хитрый способ избавиться от туристов

Никакой угрозы на самом деле нет, ведь это местные просто пытаются заставить туристов держаться подальше.

На некоторых знаках утверждают, что отдыхающим нужно опасаться медуз, загрязнения воды сточными водами и камнепадов. А еще бывает: табличка утверждает, что пляж закрыт или к нему нужно идти почти три часа, когда на самом деле до него всего 90 метров.

Интересно, что все эти таблички на английском языке, то есть рассчитаны исключительно на иностранцев. Но рядом мелким шрифтом есть надпись на местном диалекте, объясняющая все для жителей Майорки. Так, под изображением с опасными медузами написано: "Открытый пляж. Не для медуз или иностранцев".

Для местных жителей на табличках есть объяснения/ Фото с X (Twitter) Caterva

Другой плакат, предупреждающий о возможном камнепаде, указывает, что на самом деле опасности нет, а наибольшая угроза здесь связана с перенаселенностью.

Борьба с овертуризмом

Уже известно, что эти таблички создала общественная группа Manacor Caterva, выступающая против чрезмерного туризма. Они поделились изображениями в соцсети X (бывший Twitter) и отметили, что таким образом борются против "узурпации бухт" на Балеарских островах.

Узурпация бухт – это еще одно выражение того, как капитализм использует такую экономическую деятельность, как туризм, доводит ее до крайности, беспрепятственно осушает землю и извлекает максимальную добавленную стоимость из рабочих.

– сказано в заявлении группы, которое распространило местное издание Majorca Daily Bulletin.

Майорка живет в основном туризмом. Испанский остров является одним из популярнейших направлений для европейцев в Средиземном море. Половина отдыхающих – путешественники из Германии и Великобритании.

Новые ограничения в Испании

В Испании появились новые необычные ограничения для туристов, предполагающие немалые штрафы. Например, на той же Майорке 900 евро придется выложить, если прыгать с причала в море. Власти пытаются помешать туристам нырять в воду после ряда ужасных инцидентов возле Плайя-де-Муро.

Мэрия и полиция предупреждают туристов, чтобы они не поддавались искушению и не прыгали с одного конкретного понтона, потому что они рискуют не только своим здоровьем, но теперь еще и своим кошельком.

Еще одно необычное ограничение было введено на испанском побережье Коста-Бланка. Туристов здесь собираются штрафовать за покупки у уличных торговцев.