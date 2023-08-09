Місцева влада видала розпорядження, що забороняє такі види стрибків, але туристи або не знають про це, або не враховують можливі штрафи. Офіційні особи кажуть, що цього літа сталося вже 7 інцидентів, і вони побоюються, що станеться трагедія.

Ми просимо людей, які приходять, бути відповідальними. Ми не можемо постійно спостерігати. Одним стрибком ви зміните своє життя. Якщо у вас все добре, ну ладно, ви весело проводите час. Але якщо щось піде не так... це змінить ваше життя,

– заявив представник поліції.

Багато туристів, які пірнають з понтонів, роблять це разом зі своїми дітьми, шикуючись в чергу. Місцеві жителі кажуть, що стрибок став "майже обов'язковим" для туристів, які фотографують їх для соціальних мереж.

При цьому, влада виключила встановлення поруччя, оскільки, за словами чиновників, туристи будуть просто залазити на них, що збільшує висоту стрибка і, отже, небезпеку. Є щонайменше 5 великих попереджувальних знаків, але ще потрібно встановити додаткові.

Було декілька випадків:

Одна британка заявила, що не знала про це правило або небезпеку після стрибка зі своєю донькою.

У липні двоє людей отримали травми після того, як пірнули в море. Перший, 47-річний іспанець, зламав ніс і пошкодив шию, оскільки не знав, що глибина води всього 60 сантиметрів.

Другий чоловік, 38-річний німець, пірнув у море, де глибина була всього 1,8 метра й отримав травму голови. В одному з інцидентів потерпілий втратив свідомість, і його довелося рятувати з води.

В Італії можуть не пустити в басейн без шапочки для плавання