Польська PKP запустила поїзди з Варшави до Альп: людей бентежить ціна
Джерело:YLE.FI
Польська компанія PKP Intercity запускає новий залізничний маршрут, який буде цікавий кожному туристу. Він сполучає Варшаву з мальовничими Альпами.
Щоправда, після запуску одразу виникли курйоз – перший потяг вирушив до Мюнхена без пасажирів. У чому причина – розповідаємо далі!
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PKP Intercity запустила поїзди з Варшави до Альп
На старті квитки не можна було придбати онлайн. Нині ця опція вже з'явилася. Але людей бентежить ціна. Причому, у різних перевізників. Продають квитки наступні:
- польська PKP,
- німецька Deutsche bahn,
- чеська Ceske drahy,
- австрійська ÖBB.
Кожен перевізник ставить іншу ціну. Так, наприклад, на польському сайті найдешевші квитки – по 673 злотих (156 євро). На німецькій ціни – від 224 до 750 євро.
У кожного з перевізників своя система продажу. Однак, кожен із них пропонує пули квитків за акційними цінами. Тому може статися так, що всі дешеві в нас будуть розпродані, а в системі інших – доступні, або навпаки,
– коментують у пресслужбі PKP ситуацію.
Зауважимо, PKP вперше запустив маршрут Варшава – Мюнхен. Планується, що він стане регулярним напрямком перевізника.
PKP Intercity запустила нові поїзди / Фото Unsplash
Які нові рейси за кордон запускаються у 2024 році?
Укрзалізниця сформувала графік руху поїздів на 2024 рік з урахуванням прохань пасажирів про покращення залізничного сполучення з іншими країнами. Також в оновленому розкладі з'явились 3 нових міжнародних потяги.
Нові закордонні маршрути Укрзалізниці на 2024 рік:
- Дніпро — Хелм;
- Чоп — Відень;
- Чоп — Прага.
Українська залізниця замінила для пасажирів авіаперевезення. Компанії вдалось значно розширити свою мережу міжнародних маршрутів. У 2024 році Укрзалізниця матиме вже 22 міжнародні сполучення. Зауважимо, що на початку 2022 року курсувало всього 9 рейсів до інших держав.