Правда, после запуска сразу возник курьез – первый поезд отправился в Мюнхен без пассажиров. В чем причина – рассказываем дальше!

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PKP Intercity запустила поезда из Варшавы в Альпы

На старте билеты нельзя было купить онлайн. Теперь эта опция уже появилась. Но людей смущает цена. Причем, у разных перевозчиков. Продают билеты следующие:

польский PKP,

немецкая Deutsche bahn,

чешский Ceske drahy,

австрийский ÖBB.

Каждый перевозчик ставит другую цену. Так, например, на польском сайте самые дешевые билеты – по 673 злотых (156 евро). На немецкой цене – от 224 до 750 евро.

У каждого из перевозчиков своя система продаж. Однако каждый из них предлагает пулы билетов по акционным ценам. Поэтому может произойти так, что все дешевые у нас будут распроданы, а в системе других – доступны, или наоборот,

– комментируют в пресс-службе PKP ситуацию.

Отметим, PKP впервые запустил маршрут Варшава – Мюнхен. Планируется, что оно станет регулярным направлением перевозчика.

PKP Intercity запустила новые поезда / Фото Unsplash

Какие новые рейсы за границу запускаются в 2024 году?

Укрзализныця сформировала график движения поездов на 2024 год с учетом просьб пассажиров об улучшении железнодорожного сообщения с другими странами. Также в обновленном расписании появились 3 новых международных поезда.

Новые заграничные маршруты Укрзализныци на 2024 год:

Днепр - Хелм;

Чоп - Вена;

Чоп - Прага.

Украинская железная дорога заменила пассажирам авиаперевозки. Компании удалось значительно расширить свою сеть международных маршрутов. В 2024 году Укрзализныця будет уже 22 международных сообщения. Заметим, что в начале 2022 года курсировало всего 9 рейсов в другие государства.