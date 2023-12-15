Невтішна статистика показала, що кишенькові крадіжки стали дуже поширеними в лондонському метро. Дані з квітня по вересень дослідила організація Transport for London (TfL). Дрібних крадіжок у метрополітені побільшало на 83% порівняно з минулим роком. Як не стати жертвою кишенькових злодіїв — розкажемо далі.

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Туристів у Лондоні просять бути пильними

Передбачувано, що жваві транспортні та туристичні центри є основними локаціями для кишенькових злодіїв. Саме тут ви можете залишитися без гаманця або смартфона.

Ми знаємо, що злодії націлені на жваві місця, включно з нашими мережами громадського транспорту, і ми тісно співпрацюємо з поліцією, щоб боротися з крадіжками,

— сказав представник TfL в інтерв'ю для Euronews.

Злодії найчастіше роблять свою справу, коли туристи прибувають на вокзал і з міжміського потяга пересідають на метро Лондона. Також особливо небезпечна зона на площі Лестер сквер та біля станції метро Оксфорд-серкус, де починається жвава торгова вулиця столиці Британії.

Будьте особливо пильні, якщо відвідуєте Лондон на вихідних. Річ у тім, що 55% крадіжок у метро було скоєно між п'ятницею та неділею. Безпечніше також уникати поїздок у годину-пік, адже 23% крадіжок ставалися у вечірній напружений час – з 17:00 до 20:00.

Transport for London запевняє що робить все можливе, щоб зробити транспорт у Лондоні безпечнішим. Зокрема розгортають поліцейські патрулі у цивільному одязі, щоб відстежувати та ловити правопорушників. Також допомагає мережа відеоспостереження.

Слід пильно стежити за речами під час поїздки у транспорті / Фото Freepik

Як вберегтися від кишенькових злодіїв

Спробуйте використовувати сумку на поясі з надійною блискавкою для зберігання грошей та документів. Також бажано пакувати не цінні речі поверх цінних у сумці. А якщо ви з рюкзаком, то краще несіть його попереду, коли спускаєтесь у метро.

Якщо можете залишити в номері цінні речі та великі суми готівки, краще зробіть це. Готельні сейфи значно надійніші за сумочки та кишені.

Будьте готові до всього і створіть резервні копії файлів документів на своєму телефоні. Краще заздалегідь увімкніть відстежування телефона з іншого пристрою. Якщо подорожуєте із валізою або рюкзаком можна використати маленькі гаджети для стеження, наприклад, AirTag. Так буде простіше знайти ваші речі за геолокацію.