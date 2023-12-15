Щоправда, після запуску одразу виникли курйоз – перший потяг вирушив до Мюнхена без пасажирів. У чому причина – розповідаємо далі!

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PKP Intercity запустила поїзди з Варшави до Альп

На старті квитки не можна було придбати онлайн. Нині ця опція вже з'явилася. Але людей бентежить ціна. Причому, у різних перевізників. Продають квитки наступні:

польська PKP,

німецька Deutsche bahn,

чеська Ceske drahy,

австрійська ÖBB.

Кожен перевізник ставить іншу ціну. Так, наприклад, на польському сайті найдешевші квитки – по 673 злотих (156 євро). На німецькій ціни – від 224 до 750 євро.

У кожного з перевізників своя система продажу. Однак, кожен із них пропонує пули квитків за акційними цінами. Тому може статися так, що всі дешеві в нас будуть розпродані, а в системі інших – доступні, або навпаки,

– коментують у пресслужбі PKP ситуацію.

Зауважимо, PKP вперше запустив маршрут Варшава – Мюнхен. Планується, що він стане регулярним напрямком перевізника.

PKP Intercity запустила нові поїзди / Фото Unsplash

Які нові рейси за кордон запускаються у 2024 році?

Укрзалізниця сформувала графік руху поїздів на 2024 рік з урахуванням прохань пасажирів про покращення залізничного сполучення з іншими країнами. Також в оновленому розкладі з'явились 3 нових міжнародних потяги.

Нові закордонні маршрути Укрзалізниці на 2024 рік:

Дніпро — Хелм;

Чоп — Відень;

Чоп — Прага.

Українська залізниця замінила для пасажирів авіаперевезення. Компанії вдалось значно розширити свою мережу міжнародних маршрутів. У 2024 році Укрзалізниця матиме вже 22 міжнародні сполучення. Зауважимо, що на початку 2022 року курсувало всього 9 рейсів до інших держав.